 Tras brillar en el Mundial: Mathías Vidangossy sorprende y cambia de club en la Kings League - Chilevisión
Tras brillar en el Mundial: Mathías Vidangossy sorprende y cambia de club en la Kings League

El volante de 38 años decidió comenzar un nuevo desafío en el particular torneo, sumándose a otro chileno que fue figura en la reciente planetaria.

Martes 10 de febrero de 2026 | 09:51

Luego de brillar en el reciente Mundial de la Kings League con Chile, donde alcanzó la final, Mathías VIdangossy sorprendió al ser presentado en su nuevo club.

El volante fue anunciando como flamante incorporación de Raniza, uno de los elencos que participa en este torneo en México.

La noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial del certamen azteca, destacando que el nacional protagoniza el primer movimiento de esta temporada.

El fichaje generó una de reacciones de los hinchas, quienes elogiaron el gran talento del jugador que pasó por Unión Española, Palestino, Colo Colo y La Roja Sub 20, entre otros.

A sus 38 años, el talentoso mediocampista se unió en 2024 a la Kings League de México, formando parte anteriormente de Aniquiladores.

Raniza, presidido por la streamer Alana Flores, aprovechó de confirmar la llegada del arquero chileno Matías Herrera, elegido el mejor en su puesto en la reciente cita planetaria

