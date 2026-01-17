 Chile cae en la final ante Brasil y se queda con el segundo lugar en la Kings World Cup Nations - Chilevisión
Chile cae en la final ante Brasil y se queda con el segundo lugar en la Kings World Cup Nations

Los chilenos que venían de eliminar a España en semifinales no pudieron frente a un conjunto brasileño que hizo valer la localía en São Paulo.

Sábado 17 de enero de 2026 | 22:11

El sueño mundialero de la selección chilena terminó tras caer por 6-2 ante Brasil en la final de la Kings World Cup Nations disputada a estadio lleno en el Allianz Parque de São Paulo.

Desde el inicio, el conjunto brasileño hizo valer su localía e impuso el ritmo de juego que le permitió ponerse rápidamente en ventaja.

Chile, que llegó invicto y venía de eliminar a España en semifinales, demostró intención para buscar cada balón, pero los locales mantuvieron la contundencia y se quedaron con el marcador frente a los más de 41 mil asistentes. 

La efectividad en los primeros minutos del partido fue clave para que Brasil se pusiera en ventaja por 3-0 y controlara el juego a su favor. 

La Roja reaccionó y comenzó a fabricarse opciones para acortar distancias. El 3-1 llegaría luego de que Nacho Herrera aprovechara en segunda instancia un penal “shootout”. 

Luego, una de las figuras chilenas, Mathías Vidangossy, utilizó su talento para driblear entre los brasileños y marcar el 3-2 que revivió la ilusión. 

Sin embargo, en la segunda mitad, Brasil volvería a marcar la diferencia que lo llevó a quedarse con la final y el 6-2 definitivo.  

