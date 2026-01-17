Chile cae en la final ante Brasil y se queda con el segundo lugar en la Kings World Cup Nations - Chilevisión

El sueño mundialero de la selección chilena terminó tras caer por 6-2 ante Brasil en la final de la Kings World Cup Nations disputada a estadio lleno en el Allianz Parque de São Paulo.

Desde el inicio, el conjunto brasileño hizo valer su localía e impuso el ritmo de juego que le permitió ponerse rápidamente en ventaja.

Chile, que llegó invicto y venía de eliminar a España en semifinales, demostró intención para buscar cada balón, pero los locales mantuvieron la contundencia y se quedaron con el marcador frente a los más de 41 mil asistentes.

Chile es subcampeón de la Kings World Cup Nations tras caer ante Brasil

La efectividad en los primeros minutos del partido fue clave para que Brasil se pusiera en ventaja por 3-0 y controlara el juego a su favor.

La Roja reaccionó y comenzó a fabricarse opciones para acortar distancias. El 3-1 llegaría luego de que Nacho Herrera aprovechara en segunda instancia un penal “shootout”.

Luego, una de las figuras chilenas, Mathías Vidangossy, utilizó su talento para driblear entre los brasileños y marcar el 3-2 que revivió la ilusión.

Sin embargo, en la segunda mitad, Brasil volvería a marcar la diferencia que lo llevó a quedarse con la final y el 6-2 definitivo.