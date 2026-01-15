Arturo Vidal infla el pecho por participación de Chile en Mundial de la Kings League: “Orgulloso” - Chilevisión

Contento se mostró Arturo Vidal tras la clasificación a semifinales de Chile en el Mundial de la Kings League, destacando el trabajo del equipo.

La Roja se impuso 8-5 a Alemania y se metió entre los cuatro mejores del torneo, instancia en la que chocará nada menos que ante España este jueves.

El King siguió el partido desde Uruguay por la pretemporada de Colo Colo, aunque se dio el tiempo de felicitar al elenco del que es capitán junto al streamer Shelao.

El mensaje de Arturo Vidal al plantel de Chile

En una historia de Instagram, el volante expresó: "A la semifinal. Orgulloso de este grupo. Nadie daba un peso por nosotros y aquí estamos dejando en alto a nuestro país".

"Cada día más orgulloso de ser chileno, puro corazón", agregó el mediocampista junto a emojis de la bandera nacional y músculos.

Fiel a su estilo, Vidal agregó emoticones en los que manda a callar a sus críticos, dando a entender que la apuesta participar en este certame sí resultó.

El choque de La Roja contra los europeos, impulsores de este formato de fútbol 7, comenzará a las 18:00 horas de Chile de este jueves 15 de enero.

