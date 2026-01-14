Nicolás Peric destapa nueva oferta que podría sacar a Lucas Cepeda de Colo Colo: “Es el momento” - Chilevisión

Lucas Cepeda nuevamente estaría siendo cotizado por un club extranjero, así lo dio a conocer el ex futbolista Nicolás Peric que reveló una conversación con el jugador de Colo Colo.

El extremo ha sido vinculado con diversos equipos en los últimos mercados de pases, aunque por ahora se mantiene en el Cacique.

Ahora, el recordado ex arquero destapó que el delantero tiene un nuevo acercamiento con un cuadro extranjero que ya está siendo analizado.

La conversación de Nicolás Peric con Lucas Cepeda

En su rol de panelista en Radio Pauta, el otrora guardameta comentó: "Me encontré con Cepeda ayer. Me decía: 'Ya está, estoy cansado'".

"Me dijo: 'Mira, hay una (oferta) ahora. Ojalá el presi la acepte esta vez'. Es indudable. El salto es demasiado importante en tu vida, no solamente en la carrera", agregó en el programa Pauta de Juego.

Peric remarcó que le dijo al ariete que ojalá se confirme la transferencia, apuntando a que "parece cualquier cosa. Me dijo que estaba desgastado. Siente que es el momento".

El seleccionado nacional disputó un total de 38 partidos la reciente temporada en Colo Colo, anotando 7 goles y entregando 4 asistencias.