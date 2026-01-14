Insultos y empujón: La polémica en la que se vio involucrado el 2025 el nuevo refuerzo de Colo Colo - Chilevisión

Javier Méndez fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Colo Colo, llegando al fútbol chileno tras jugar dos temporadas en Peñarol.

El defensor se ha caracterizado por su fuerza física en el Manya y su actitud de constante disputa con los rivales, algo que también le ha jugado en contra.

Precisamente, el zaguero protagonizó una polémica el año pasado en pleno clásico con Nacional de Uruguay al agredir a un juvenil.

Javier Méndez tuvo fuerte cruce con juvenil en Uruguay

Todo se dio en el choque que se jugó en enero del 2025 por la Serie Río de La Plata, el que terminó a favor del Bolso que se impuso 3-1 en el Estadio Centenario.

Sobre el final del duelo, Agustín Dos Santos, jugador del Decano que en ese entonces tenía 16 años, gritó el último tanto de su equipo hacia la barra de su rival.

Esto generó la furia de Méndez, quien lo tomó del cuello, lo lanzó al piso y posteriormente lo volvió a empujar, desatando un tumulto entre los futbolistas.

Días más tarde, el joven pidió disculpas por sus gestos y el defensor comentó lo ocurrido. "Si él no hubiera hecho eso que hizo, no pasaba nada. Simplemente fui a buscar la pelota, veo lo que está haciendo y reaccioné", dijo.

"Hablé con Diego Polenta (capitán de Nacional), con quien tengo una excelente relación y me dijo que él hubiera hecho lo mismo. Son cosas del fútbol que pasan adentro de la cancha", añadió.

Mira el video acá