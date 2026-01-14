¿Damián Pizarro es el elegido? Aníbal Mosa se refirió a la búsqueda de un delantero en Colo Colo - Chilevisión

Pese a que se especuló con que el retorno del joven de 20 años estaba casi asegurado, el propio presidente de Blanco y Negro aclaró que están analizando varios nombres.
Miércoles 14 de enero de 2026 | 09:16
Colo Colo parece haber definido su teleserie en el mercado de pases 2026: La búsqueda de un centrodelantero.
Ante la salida de Salomón Rodríguez, Los Albos pretenden traer un futbolista que compita o se complemente con Javier Correa de cara a la nueva temporada.
Si bien se especuló con que Damián Pizarro era el elegido, el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró que no hay ningún nombre elegido.
En conferencia de prensa, el dirigente descartó de plano el tener una "inclinación" o estar "presionando" por un atacante en particular.
"Yo no tengo ningún favorito como 9. El favorito va a ser el que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio. Ese va a ser el 9 que yo voy a apoyar", comentó este martes.
En ese escenario, el directivo remarcó: "Quiero ser muy claro: Nosotros no tenemos acordado absolutamente nada con nadie. Ni con Damián (Pizarro), ni con Juanito, ni con Pedrito, ni con ningún otro jugador. No hay nada cerrado".
"Los pasos que seguimos son claros: Primero el jugador nos tiene que convencer desde lo técnico. Ese es el primer filtro. Recién después pasamos a los temas contractuales y económicos", agregó.
Mosa insistió en que están "en etapa de análisis", reconociendo que el joven de 20 años fue ofrecido. "Hay tres o cuatro nombres más que estamos evaluando", indicó.