Ciclo cumplido: Le Havre informó que Damián Pizarro deja el club a 5 meses de su arribo - Chilevisión

Damián Pizarro no continuará en el Le Havre. El elenco francés oficializó este martes el término del vínculo con el futbolista nacional.

El Decano publicó un breve comunicado en el que dio por finalizada le tapa del atacante, quien llegó en agosto del 2025 buscando sumar rodaje.

"Cedido por el Udinese este verano (mediados del año pasado), el delantero chileno regresa a Italia tras la rescisión de su contrato de préstamo. Mucha suerte, Damián", señalaron.

Damián Pizarro vuelve al Udinese

El joven de 20 años se va de la Ligue 1 tras disputar solamente dos encuentros en los que no marcó goles, dejando de ser considerado desde octubre.

La llegada de Pizarro al Le Havre asomaba como una gran oportunidad, teniendo en cuenta que recalaba en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Sin embargo, la apuesta no resultó y el ex seleccionado Sub 20 regresa al Udinese a definir su futuro, donde se especuló con una posible vuelta a Colo Colo.

Pese a que el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reconoció que era un opción, el entrenador Fernando Ortiz estaría interesado en fichar un ariete con más experiencia.

De todas formas, el delantero pretende seguir dando pelea en un complicado momento de su carrera.

