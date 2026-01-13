La sincera reflexión de Octavio Rivero por su pasado en Colo Colo: “Uno dice cosas sin pensar” - Chilevisión

Octavio Rivero fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, momento en el que abordó su paso por Colo Colo.

El uruguayo se refirió a su estadía en el Cacique y a una frase que emitió en el pasado, afirmando que sentía cariño por el club y que no jugaría en Los Azules.

Al respecto, el nuevo delantero del cuadro laico afirmó en conferencia de prensa que "hay una entrevista que doy el 2023 que el titular es: 'Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U', pero yo dije que sí jugaría en la U y que no tendría problemas".

Octavio Rivero anticipa el clásico contra Colo Colo

El charrúa, que llega desde Barcelona de Guayaquil, remarcó que "se agarran de un título porque la gente consume, que es lo que vende. Quiero decir que en ese momento uno dice cosas por ahí sin pensar".

"Hoy estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la U. Estaría bueno que cuenten la película completa y pongan el artículo como es", agregó.

Consultado sobre el primer clásico contra Los Albos, programado para el fin de semana del 1 de marzo, Rivero comentó: "Me ha tocado a lo largo de mi carrera jugar varios clásicos, entonces ya tengo conocimiento de lo que significan esos partidos".

"No pienso en cómo me van a recibir (en el Estadio Monumental), trato de hacer lo mejor para mi equipo y ojalá llevarnos la victoria y si Dios quiere poder convertir para ayudar al equipo a que esté arriba", añadió.