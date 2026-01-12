Quién es Javier Méndez, el rústico futbolista uruguayo que arriba a Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo tiene a su tercer refuerzo. Javier Méndez llegó a un acuerdo y es nuevo jugador del Cacique para esta temporada 2026.

El defensa se suma a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como incorporaciones albas, jugadores que ya se sumaron a los trabajos del primer equipo.

El uruguayo viene de jugar las últimas dos temporadas en Peñarol, donde fue pieza fundamental para el entrenador Diego Aguirre.

Javier Méndez a Colo Colo: ¿Quién es y cómo juega?

Nacido en Montevideo en diciembre de 1994, Óscar Javier Méndez inició su carrera en Racing de su país y debutó como profesional el 2014.

Posteriormente, pasó por Unión de Santa Fe, Danubio, Independiente de Medellín de Colombia, América Mineiro y el mencionado ciclo en el Manya.

Pese a que gran parte de su carrera fue como volante central, en el Carbonero pasó a ser defensor central debido a su imponente físico de 1,84 metros y 83 kilos.

El charrúa se caracteriza por ser un jugador muy útil para los entrenadores en el aspecto defensivo, donde no tiene inconvenientes en chocar con los rivales.

Un aspecto clave de su juego es la capacidad de quitar pelotas, pero también tuvo errores técnicos importantes. Uno de ellos se dio en la final del Campeonato Uruguayo nada menos que Nacional, donde falló en un despeje que permitió el 2-0 parcial.

Con este fichaje, el entrenador Fernando Ortiz suma una nueva variante en la zaga central que ya tiene a Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y algunos juveniles.