 Ante rivales de peso: Cuándo juegan Colo Colo y la U sus primeros amistosos del 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Ante rivales de peso: Cuándo juegan Colo Colo y la U sus primeros amistosos del 2026

El Cacique y Los Azules saltan a la cancha por primera vez esta temporada. Dos de los grandes de nuestro país se medirán a poderosos del continente.

Lunes 12 de enero de 2026 | 10:12

Colo Colo y Universidad de Chile afinan detalles para saltar a la cancha por primera vez este 2026, afrontando sus primeros amistosos.

Tal como en años anteriores, Los Albos disputarán la Serie Río de La Plata en la que debutarán contra Olimpia de Paraguay.

En tanto, Los Azules tendrán un desafío igual de exigente al medirse nada menos que a Racing de Avellaneda, uno de los cuadros de mejor rendimiento en Argentina.

Fecha y hora de los primeros amistosos de Colo Colo y la U

El partido de Colo Colo ante Olimpia se jugará el jueves 15 de enero en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, comenzando a las 21:00 horas de Chile.

Por su parte, la U y Racing chocarán el domingo 18 de este mes en Concepción, compromiso que arrancará a las 19:00 horas.

Los refuerzos confirmados de Colo Colo y la U

  • Colo Colo: Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa. Podrían sumarse Javier Méndez y Maximiliano Romero.
  • Universidad de Chile: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. Podría sumarse Juan Martín Lucero.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Quién es Javier Méndez, el rústico futbolista uruguayo que arriba a Colo Colo

Giro en la carrera de Paulo Garcés: El sorpresivo club por el que fichó a los 41 años

La U ratificó salida de Leandro Fernández y así reaccionaron los hinchas: “Perdónalos”

Con un jugador como nexo: Revelan “intento secreto” de Colo Colo por acercarse a Leandro Fernández
Publicidad
Publicidad