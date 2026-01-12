Ante rivales de peso: Cuándo juegan Colo Colo y la U sus primeros amistosos del 2026 - Chilevisión

Colo Colo y Universidad de Chile afinan detalles para saltar a la cancha por primera vez este 2026, afrontando sus primeros amistosos.

Tal como en años anteriores, Los Albos disputarán la Serie Río de La Plata en la que debutarán contra Olimpia de Paraguay.

En tanto, Los Azules tendrán un desafío igual de exigente al medirse nada menos que a Racing de Avellaneda, uno de los cuadros de mejor rendimiento en Argentina.

Fecha y hora de los primeros amistosos de Colo Colo y la U

El partido de Colo Colo ante Olimpia se jugará el jueves 15 de enero en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, comenzando a las 21:00 horas de Chile.

Por su parte, la U y Racing chocarán el domingo 18 de este mes en Concepción, compromiso que arrancará a las 19:00 horas.

Los refuerzos confirmados de Colo Colo y la U