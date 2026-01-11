 ¡Vuelve de azul! Universidad de Chile oficializó la llegada de Octavio Rivero al club - Chilevisión
¡Vuelve de azul! Universidad de Chile oficializó la llegada de Octavio Rivero al club

El delantero de 33 años regresa al fútbol chileno tras un exitoso paso por la liga ecuatoriana y se suma a la contratación de Eduardo Vargas y Lucas Romero para reforzar el plantel de la U.

Domingo 11 de enero de 2026 | 16:02

Durante la tarde de este domingo, Universidad de Chile confirmó a través de sus redes sociales la llegada de Octavo Rivero al club. 

El delantero de 33 años regresa al fútbol chileno y se suma a la contratación de Eduardo Vargas para reforzar el ataque azul de cara a las competencias del plano local y la Copa Sudamericana. 

Un jugador que bien conoce la liga nacional tras contar con un destacado paso por O'Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

Universidad de Chile anunció la contratación de Octavio Rivero 

El ex Barcelona de Guayaquil viene de tener una temporada exitosa en la que fue pieza clave en la intención de su equipo de buscar un cupo en la Copa Libertadores.

Durante el 2025, Rivero defendió la camiseta del Berelona SC en 38 partidos y se convirtió en el goleador de la escuadra con 14 goles. 

