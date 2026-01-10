“De Paraguay al Romántico Viajero”: Quién es Lucas Romero, el nuevo refuerzo paraguayo de la U - Chilevisión

Universidad de Chile confirmó un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026. Se trata del paraguayo de 23 años Lucas Romero.

El joven volante y seleccionado nacional de su país se formó en las divisiones menores del Club Libertad, para luego ser traspasado al Tacuary y, posteriormente, a Recoleta FC, donde se consolidó como una de las promesas de la liga guaraní.

Un anuncio que se da en medio de una semana movida para los azules, que vieron partir a Leandro Fernández y están a la espera de lo que pueda suceder con la inminente llegada de Octavio Riveros y el suspenso de Juan Martín Lucero.

Quién es Lucas Romero, el nuevo refuerzo paraguayo de la U

Con 1,89 metros de altura, Romero se caracteriza por su buen juego aéreo y despliegue físico.

Durante su última temporada jugando con Recoleta FC, disputó 34 partidos entre los Torneos de Apertura y Clausura.

Además, en su recorrido también figura experiencia en la Copa Sudamericana, certamen donde debutó internacionalmente junto al Tacuary y espera sumar minutos con la U.