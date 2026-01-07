“Lo conversamos”: Eduardo Vargas deja atrás todas las polémicas con la dirigencia de la U - Chilevisión

Eduardo Vargas reconoció estar "cumpliendo un sueño". Turboman fue presentado este martes como nuevo jugador de Universidad de Chile.

El ariete retornó al club tras 15 años, dejando atrás todas las diferencias con la dirigencia que lo llevaron a fichar por Audax Italiano a mediados del 2025.

De hecho, fue el propio ariete el que aclaró: "No hay ningún problema. Fue algo que no se dio, lo conversamos internamente y está todo arreglado. Estamos las dos partes felices de haber vuelto".

Adicionalmente, el jugador de 36 años confesó que espera retirarse en el equipo de sus amores. "Yo creo que Universidad de Chile va a ser mi último club", afirmó en conferencia de prensa.

¿Cuál será la posición de Eduardo Vargas en la U?

El ex jugador de Atlético Mineiro y Tigres de México no ocultó su alegría por el retorno al Romántico Viajero, señalando que "vengo mucho más maduro que antes".

"Sólo quiero darle respeto y que me respeten, así va a salir todo bien. Es aportar experiencia, ayudar a los más jóvenes. Vengo a ayudar, formar un lindo ambiente que ya tienen. Mi objetivo es ser campeón de nuevo aquí", agregó.

Sobre la posición en la que lo ocupará el DT Francisco Meneghini, Vargas remarcó: "Me estoy sintiendo muy bien físicamente. Antes jugaba más de 9, pero ahora me gusta estar más suelto. En Audax jugué mucho de extremo. Estoy a disposición".