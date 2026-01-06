Sin bonos ni cláusulas especiales: Revelan el sueldo que Juan Martín Lucero cobrará en la U - Chilevisión

Universidad de Chile estaría muy cerca de dar el gran golpe al mercado de pases, afinando detalles para contratar a Juan Martín Lucero.

El Gato dejaría Fortaleza para fichar por Los Azules, quienes buscan más delanteros tras concretar hace pocos días el esperado regreso de Eduardo Vargas.

La llegada del ex Colo Colo implicaría un importante esfuerzo económico para la dirigencia del cuadro laico, teniendo en cuenta el sueldo que habría exigido el jugador.

El sueldo que la U le pagaría a Juan Martín Lucero

De acuerdo a RTI Esporte, el salario del argentino rondaría en los 100 millones de pesos, monto que sería pagado de forma íntegra por la U.

El ciatado medio aseguró que la dirigencia del conjunto nacional accedió a mantener los montos que cobraba en Brasil, aunque con algunos cambios.

Estos son diferentes aspectos como cláusulas o bonos por goles, premios por títulos o derechos de imagen, los que eventualmente no correrían en su incorporación al Romántico Viajero.

De concretarse el fichaje, Lucero retornaría al fútbol chileno tras su paso por el Cacique el 2022, donde convirtió 24 goles en 39 partidos.