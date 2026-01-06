Para hacer caja: Los millones que recibirá Colo Colo por ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia - Chilevisión

Colo Colo va a cerrar dos importantes negocios con Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes casi con seguridad dejarán el club al ser vendidos al extranjero.

El volante irá a Rosario Central y volverá a ser dirigido por Jorge Almirón, lo que le permitirá disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, el uruguayo esperar concretar su arribo a Vasco da Gama en un movimiento que lleva varias semanas, traspasos que le entragarán una millonaria cifra al Cacique.

¿Cuánto obtendrá Colo Colo con las ventas de Pizarro y Saldivia?

La venta de Pizarro se hará por 2,2 millones de dólares, mientras que la de Saldivia será por U$S 1,8 millones. Ahora, lo que falta es que se apruebe en la reunión de directorio.

De no mediar inconvenientes, esto le permitiría a Los Albos recibir cerca de 4 millones de la divisa estadounidense en un mercado en el que anticipan ser más austeros.

Adicionalmente, el Popular se quedará con un porcentaje del pase de ambos jugadores, por lo que podrían obtener más ganancias en caso de una futura venta.

Lo que resta definir es si Colo Colo saldrá a buscar un reemplazante, algo que se estudia especialmente en el caso del mediocampista que era titular con el entrenador Fernando Ortiz.