Vicente Pizarro dejaría Colo Colo: El importante club al que se iría a jugar Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo puede sufrir una nueva baja en los próximos días. El apuntado para dejar el club en esta ocasión es Vicente Pizarro, quien es pretendido por Rosario Central.

El Canalla avanza en la contratación del volante que podría jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, sumándose a un plantel que cuenta con Ángel Di María.

En principio, el conjunto trasandino ya habría ofertado por el seleccionado nacional, esperando cerrar los detalles esta semana para que se sume a la pretemporada.

Jorge Almirón aguarda por Vicente Pizarro

El principal interesado en la llegada de Pizarro al otro lado de la cordillera es Jorge Almirón, nuevo DT de La Academia Rosarina tras la salida de Ariel Holan.

El DT dirigió al joven de 23 años en su etapa por el Cacique, donde se convirtió en una pieza importante del mediocampo.

En caso de concretarse el fichaje, el Popular saldría al mercado a buscar un reemplazante de cara a la nueva campaña, teniendo en cuenta la importancia que tenía el jugador.

El volante jugó 29 partidos en la última Liga de Primera, marcando 7 goles y dando 4 asistencias en la pobre campaña que realizó el elenco de Macul.