“Faltita tras faltita”: Fernando Ortiz arremete contra arbitraje luego de caída de Colo Colo ante la U - Chilevisión

Muy molesto se mostró el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, luego de la derrota 1-0 ante Universidad de Chile este domingo.

Los Azules obtuvieron su primer triunfo de la temporada nada menos que en el Superclásico 199, imponiéndose con el gol de Matías Zaldivia en el segundo tiempo.

Una vez terminado el cotejo, el estratega argentino arremetió contra el árbitro Cristián Garay y aseguró que fue uno de los protagonistas de la jornada en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre el arbitraje del Superclásico?

En diálogo con TNT Sports, el trasandino sostuvo que "el resultado está a la vista, yo acepto la derrota porque hay que hacerlo".

"Pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival ni para nosotros, se lo lleva otra persona y creo que todos sabemos de quién estoy hablando", comentó.

Ortiz cuestionó al juez y remarcó que "fueron millones de faltas reiteradas que no amonesta a los jugadores de ellos. Parece que soy un chico que busca excusas, pero no las busco".

"Fueron faltita tras faltita y sacaremos las conclusiones después del partido. Desvirtúa el juego, no tengo dudas", agregó.

La derrota contra el archirrival le impidió al Cacique ser el líder exclusivo de la Liga de Primera, quedando en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos.