Ex jugador de Colo Colo festejó captura de Nicolás Maduro: Publicó caricatura de Donald Trump - Chilevisión

Diversas reacciones generó la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que será enjuiciado en Estados Unidos a partir de este 5 de enero.

Uno de los que celebró esta situación fue José Manuel Rey, recordado ex futbolista venezolano que tuvo un breve paso por Colo Colo el 2009.

El otrora defensor festejó la detención del líder de su país subiendo una particular imagen a sus redes sociales.

La reacción de José Manuel Rey a captura de Nicolás Maduro

Rey compartió una historia de Instagram una caricatura del presidente norteamericano Donald Trump bailando joropo, la danza típica de Venezuela.

Adicionalmente, el ex zaguero apuntó al 10 de enero como una fecha clave, recordando que fue en esa jornada el 2019 y 2025 la toma de posesión de Maduro como presidente.

"Perfect timing. Este 10 de enero celebramos", escribió el ahora entrenador de fútbol, quien subió una segunda publicación con la bandera de su país.

El ex capitán es uno de los emblemas de su selección, siendo el defensor con más partidos disputados en toda la historia de La Vinotinto.

Mira la imagen acá