 Se agotó en algunas tiendas: ¿Cuánto cuesta en Chile el buzo con el que fue capturado Maduro? - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/01/2026 18:00

Se agotó en algunas tiendas: ¿Cuánto cuesta en Chile el buzo con el que fue capturado Maduro?

Luego de que se viralizara la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos, uno de los aspectos más comentados de la imagen fue la vestimenta deportiva con la que figuraba.

Publicado por CHV Noticias

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en redes sociales se difundió ampliamente la primera imagen del líder chavista, y uno de los aspectos más comentados fue su particular vestimenta. 

En la fotografía compartida por el mismo Donald Trump, Maduro aparece a bordo del buque esposado, con la vista y los oídos tapados, vistiendo un conjunto deportivo de la marca estadounidense Nike.

Un aspecto que se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los usuarios, quienes comenzaron a identificar el modelo y su valor comercial.

¿Cuánto cuesta en Chile el buzo con que fue capturado Maduro?

De acuerdo a estimaciones y en base a los precios publicados por la marca en su sitio web, el conjunto completo tendría un precio cercano a los $260 dólares, es decir, $236 mil aproximadamente.

Mientras que en Chile, el polerón gris Wilde Runner modelo Nike Tech tiene un valor estimado de $122.990.

Por otra parte, el buzo Fleece que complementa el conjunto alcanza los $99.990 en la tienda oficial de la marca. 

Luego de su viralización, algunos usuarios han reportado que, dado el interés, el modelo empezó a figurar sin stock en diversos sitios web y tiendas comerciales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Lo último

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026