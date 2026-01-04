Se agotó en algunas tiendas: ¿Cuánto cuesta en Chile el buzo con el que fue capturado Maduro? - Chilevisión

Luego de que se viralizara la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos, uno de los aspectos más comentados de la imagen fue la vestimenta deportiva con la que figuraba.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en redes sociales se difundió ampliamente la primera imagen del líder chavista, y uno de los aspectos más comentados fue su particular vestimenta.

En la fotografía compartida por el mismo Donald Trump, Maduro aparece a bordo del buque esposado, con la vista y los oídos tapados, vistiendo un conjunto deportivo de la marca estadounidense Nike.

Un aspecto que se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los usuarios, quienes comenzaron a identificar el modelo y su valor comercial.

¿Cuánto cuesta en Chile el buzo con que fue capturado Maduro?

De acuerdo a estimaciones y en base a los precios publicados por la marca en su sitio web, el conjunto completo tendría un precio cercano a los $260 dólares, es decir, $236 mil aproximadamente.

Mientras que en Chile, el polerón gris Wilde Runner modelo Nike Tech tiene un valor estimado de $122.990.

Por otra parte, el buzo Fleece que complementa el conjunto alcanza los $99.990 en la tienda oficial de la marca.

Luego de su viralización, algunos usuarios han reportado que, dado el interés, el modelo empezó a figurar sin stock en diversos sitios web y tiendas comerciales.