En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas - Chilevisión

03/01/2026

En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas

El líder del régimen venezolano fue arrestado por personal de la Delta Force de Estados Unidos durante la madrugada del sábado.

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela.

En el registro se ve al líder del régimen utilizando un buzo gris, esposado y sosteniendo una botella de agua.

El mandatario norteamericano agregó una breve descripción en la que indica que Maduro está "a bordo del USS Iwo Jima".

Mira acá la foto de Nicolás Maduro capturado

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

🔴 EN VIVO | “Vamos a manejar el país”: Trump anuncia que EEUU controlará Venzuela tras captura de Maduro

"Vamos a controlar el país", dijo el magnate, quien aseguró que hasta ahora el país no ha logrado explotar el petróleo de forma óptima. Asimismo, indicó que será por un periodo a la espera de una transición.

03/01/2026

En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas

El líder del régimen venezolano fue arrestado por personal de la Delta Force de Estados Unidos durante la madrugada del sábado.

03/01/2026

Donald Trump entrega detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa: “Les encantó”

Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, tras una operación ejecutada durante la madrugada.

03/01/2026

VIDEO | Bombardeo en Venezuela: Revelan imágenes del ataque de EEUU a Caracas

Revelan imágenes del ataque de EEUU a Venezuela durante la madrugada este sábado. La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro.

03/01/2026
