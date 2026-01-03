Donald Trump entrega detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa: “Les encantó” - Chilevisión

Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, tras una operación ejecutada durante la madrugada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran detenidos a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima,

El anuncio lo realizó al entregar nuevos antecedentes sobre la operación ejecutada por fuerzas especiales en Venezuela durante la madrugada.

En una entrevista con Fox News, Trump sostuvo: “Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”.

Si bien el mandatario evitó profundizar en los detalles operativos antes de la conferencia de prensa programada para esta mañana, sí describió la acción como una captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” previamente.

En ese sentido, Trump agregó que incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, considerando los blindajes, las medidas de seguridad reforzadas, así como los pasillos y las escaleras por donde debían desplazarse durante la operación.

"Puertas de acero"

"Estaba en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa", detalló Trump



Así, agregó que "nadie tiene el talento ni el armamento que nosotros poseemos", destacó el magnate neoyorquino, que también afirmó que le dijo a Maduro que tenía que "rendirse" y que finalmente Washington optó por algo "mucho más preciso y mucho más potente".

Sobre el futuro de Venezuela, el presidente de Estados Unidos dijo que deberá "analizar" la posibilidad de que María Corina Machado se convierta en la nueva gobernante.