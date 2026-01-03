“No pudo llegar a la puerta“: Trump detalla cómo fue la detención de Maduro en “fortaleza militar” - Chilevisión

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro se realizó en una operación nocturna de alta precisión en Caracas, donde fuerzas estadounidenses lo habrían sacado de un búnker durante un despliegue militar sin bajas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este sábado detalles del operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, asegurando que la acción se desarrolló en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”.

Durante una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, Trump describió la operación como “una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos”, afirmando además que “todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas”.

El mandatario explicó que el despliegue se realizó bajo condiciones extremas: “Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos”, reiterando que “estaba oscuro y era peligroso”, aunque destacó que “ningún militar estadounidense resultó muerto” y que las tropas “no perdieron ni una sola pieza de equipo”.

Trump añadió que Maduro intentó refugiarse durante el operativo: “Quiso encerrarse en un búnker, pero no pudo llegar a la puerta, la cual habríamos derribado en apenas 47 segundos”.

Finalmente, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, detalló: “Maduro llegó hasta la puerta de su refugio, pero ya no la pudo cerrarla. Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo. Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero".

"Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, destacó.