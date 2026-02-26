“Me pedía ayuda y no pude...”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca - Chilevisión

David Cortés es un sobreviviente del incendio producto de la explosión en Renca que, además, es concuñado de Julio Fuentes Opazo, una de las nuevas víctimas fatales de la tragedia.

Ambos eran vecinos de la comuna, y se encontraban haciendo labores de paisajismo en la autopista al momento de los hechos. Solo David pudo sobrevivir pese a sus graves lesiones.

La historia de David Cortés

David Cortés cuenta que logró divisar la explosión de lejos y que inmediatamente alertó a sus compañeros. "Salimos, arrancamos y vimos esa nube de gas".

Los cuatro trabajadores corrieron tratando de evitar ser alcanzados por la nube. "Mi concuñado Julio quedó de los últimos. Me estaba pidiendo ayuda y no podía ayudarlo, fue una escena terrible", detalló David.

En ese momento Cortés llamó Ricardo Fuentes, hijo de Julio, quien también trabaja con ellos en la autopista, sin embargo, justo esa jornada le habían asignado una tarea diferente, lo que le permitió observar desde lejos la explosión.

"Ven altiro, tu papá se está quemando", fue lo que escuchó Ricardo cuando respondió al llamado de su tío.

La esposa de David, Lucy Moris, pudo llegar al lugar y ser testigo de toda la tragedia, no obstante, se le hizo imposible encontrar a su marido y a su cuñado.

"Nunca me imaginé vivir ese momento tan terrible. Yo gritaba, lloraba y llamaba a mi esposo y a Julio, pero no me contestaban. El camión seguía explotando y ardiendo", aseguró Lucy con mucho dolor.

Más tarde, Ricardo logró llegar al lugar. "Vi a mis compañeros y a mi tío, y luego veo a mi papá, todo quemado. Fue una herida en el corazón, solamente quería abrazarlo, ayudarlo, pero no podía hacer nada", recordó con pesar.

David sufrió quemaduras en la parte izquierda de su cuerpo, incluido su cuello, su rostro, brazo y mano. Lamentablemente el diagnóstico de Julio era más grave, tenía más del 90% de su cuerpo comprometido.