“Me estoy fastidiando”: El detalle de Juanes en escenario Viña 2026 que no pasó desapercibido en redes - Chilevisión

25/02/2026 23:44

“Me estoy fastidiando”: El detalle de Juanes en escenario Viña 2026 que no pasó desapercibido en redes

Las redes sociales hicieron notar una particularidad de la presentación del colombiano sobre la Quinta Vergara y no dudaron en hacerlo notas con comentarios y críticas.

Juanes abrió la cuarta noche del Festival de Viña 2026con un setlist en el que desplegó lo mejor de su repertorio. 

El artista colombiano hizo bailar al público de la Quinta Vergara con éxitos como “A Dios le pido”, “Es por ti”, “Me enamora”, “La paga” y “Mala gente”

Incluso sorprendió al subir al escenario a Mon Laferte, quien se presentará el jueves en el mismo escenario, para interpretar una versión de Fotografía.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por el público de redes sociales. Durante la presentación del colombiano varios hicieron notar que el artista estaba cantando un tanto acelerado. 

“Siento que Juanes quiere puro irse, está cantando todo en velocidad x2” y “Juanes por favor mantén el ritmo de tus propias canciones me estoy fastidiando”, fueron algunas críticas que se repitieron. 

Otros repararon en que “cambia el ritmo de las canciones y se alarga, fome” y “Juanes entra mal o alarga la frase y se acelera, pero... Temazos”.

Los comentarios por el show de Juanes en Viña 2026

