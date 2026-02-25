Sacó lágrimas: El emocionante encuentro de Juanes y Mon Laferte en Viña 2026 con romántica canción - Chilevisión

El artista colombiano sorprendió al invitar a la viñamarina mientras interpretaba su sencillo "Fotografía" en el escenario de la Quinta Vergara.
Juanes sorprendió durante su show al invitar al escenario a Mon Laferte en el inicio de su presentación en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026.
El momento de alta emotividad se vivió luego de que la artista chileno-mexicana se hiciera ver en el escenario de la Quinta Vergara para interpretar Fotografía, el clásico del artista colombiano que originalmente canta con Nelly Furtado.
La escena también se viralizó rápidamente en redes sociales con usuarios que piden que el dúo se repita el día jueves cuando Mon Laferte haga su regreso a Viña 2026.
Cabe recordar que ambos mantienen una colaboración en el sencillo Amárrame. ¿La cantarán juntos en la quinta noche de Viña?, es la duda que más se repite entre los internautas.
Que nunca falte Juanes y Mon Laferte en #Viña2026 pic.twitter.com/RdOFJDTveZ— Vi☆ (@namelessvi) February 26, 2026
Canto mi canción favorita con Mon Laferte, me doy por pagado en esta vida#Viña2026 pic.twitter.com/UCLuRWIr1w— demi (@marmotatuerta) February 26, 2026
Mon Laferte la reina que tu eres— nezumyv (@iycohcg) February 26, 2026
KTMMM LA MON LAFERTE CON JUANES 😭😭😭#FestivalDeViña #monlaferte #juanes pic.twitter.com/fSiUexjPDx— Thomas ✩✩✩ (@Th0msx_xyz) February 26, 2026
MON LAFERTE TE AMO TANTO TE MERECES TODO OJALA MAÑANA TE DEN LA DE PLATINO pic.twitter.com/Vbggi8J8iR— izipizi (@belisiiiiii) February 26, 2026