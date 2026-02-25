 Sacó lágrimas: El emocionante encuentro de Juanes y Mon Laferte en Viña 2026 con romántica canción - Chilevisión
25/02/2026 23:15

Sacó lágrimas: El emocionante encuentro de Juanes y Mon Laferte en Viña 2026 con romántica canción

El artista colombiano sorprendió al invitar a la viñamarina mientras interpretaba su sencillo "Fotografía" en el escenario de la Quinta Vergara.

Publicado por CHV Noticias

Juanes sorprendió durante su show al invitar al escenario a Mon Laferte en el inicio de su presentación en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026. 

El momento de alta emotividad se vivió luego de que la artista chileno-mexicana se hiciera ver en el escenario de la Quinta Vergara para interpretar Fotografía, el clásico del artista colombiano que originalmente canta con Nelly Furtado.

La escena también se viralizó rápidamente en redes sociales con usuarios que piden que el dúo se repita el día jueves cuando Mon Laferte haga su regreso a Viña 2026. 

Cabe recordar que ambos mantienen una colaboración en el sencillo Amárrame. ¿La cantarán juntos en la quinta noche de Viña?, es la duda que más se repite entre los internautas. 

Así reaccionaron los usuarios en redes a la aparición de Mon Laferte junto a Juanes 

