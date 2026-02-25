VIDEO | Impactante erupción de volcán en Colombia: Evacúan viviendas cercanas - Chilevisión

Autoridades iniciaron evacuación de sectores cercanos debido al riesgo ante la magnitud de la erupción.

Durante la tarde de este miércoles se registró la erupción de un volcán en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Debido a la cercanía de viviendas, autoridades iniciaron la evacuación en sectores cercanos al macizo.

De acuerdo a medios colombianos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detalló que el fenómeno estaría asociado a un proceso de "diapirismo", que es un evento geológico en el que "lodo y gases ascienden a la superficie debido a la presión interna del terreno".

El balance preliminar del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá indicó que no se registran víctimas ni personas lesionadas ni fallecidos.

Eso sí, reportaron daños menores, agrietamiento de vías y problemas en un sistema de almacenamiento de agua.