Con un equipo chileno atento: Qué pasará con los clubes venezolanos que en los torneos internacionales - Chilevisión

La situación del país podría tener consecuencias a nivel deportivo, lo que tiene en alerta a Huachipato que chocará frente a Carabobo por la fase previa de la Copa Libertadores.
Lunes 5 de enero de 2026 | 10:16
El mundo del deporte no es ajeno a la situación de Venezuela, país que genera todas las miradas tras la captura de su presidente Nicolás Maduro ordenada por el gobierno de Estados Unidos.
Esto se debe a que son varios los equipos del país que disputarán torneos internacionales este 2026, situación que involucra viajes y una logística importante.
De hecho, Carabobo es el rival de Huachipato en la fase previa 2 de la Copa Libertadores, llave que hasta el momento sigue programada para mediados de febrero.
De acuerdo al Diario Olé, es poco probable que la Conmebol excluya a los elencos de este país en estas competencias, aunque sí podría tomar medidas.
Una de estas opciones sería el trasladar la localía a Colombia o algún país cercano dispuesto a organizar el encuentro, algo que ya se hizo el 2021.
En aquel año, clubes colombianos fueron locales en Paraguay debido a diversas protestas que se realizaron en el país por una reforma tributaria.
Por ejemplo, Independiente Santa Fe recibió a River en el Asunción por la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo que finalizó 0-0.
El primer cuadro de Venezuela en saltar a la cancha será el Deportivo Táchira, quienes jugarán por la fase 1 de este mismo torneo ante The Strongest de Bolivia el 3 y 10 de febrero.
