Con un equipo chileno atento: Qué pasará con los clubes venezolanos que en los torneos internacionales - Chilevisión

El mundo del deporte no es ajeno a la situación de Venezuela, país que genera todas las miradas tras la captura de su presidente Nicolás Maduro ordenada por el gobierno de Estados Unidos.

Esto se debe a que son varios los equipos del país que disputarán torneos internacionales este 2026, situación que involucra viajes y una logística importante.

De hecho, Carabobo es el rival de Huachipato en la fase previa 2 de la Copa Libertadores, llave que hasta el momento sigue programada para mediados de febrero.

¿Hay cambios en los torneos internacionales con los equipos venezolanos?

De acuerdo al Diario Olé, es poco probable que la Conmebol excluya a los elencos de este país en estas competencias, aunque sí podría tomar medidas.

Una de estas opciones sería el trasladar la localía a Colombia o algún país cercano dispuesto a organizar el encuentro, algo que ya se hizo el 2021.

En aquel año, clubes colombianos fueron locales en Paraguay debido a diversas protestas que se realizaron en el país por una reforma tributaria.

Por ejemplo, Independiente Santa Fe recibió a River en el Asunción por la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo que finalizó 0-0.

El primer cuadro de Venezuela en saltar a la cancha será el Deportivo Táchira, quienes jugarán por la fase 1 de este mismo torneo ante The Strongest de Bolivia el 3 y 10 de febrero.

Clubes de Venezuela que jugarán Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores:

Deportivo La Guaira: Fase de grupos

Universidad Central: Fase de grupos

Deportivo Táchira: Fase 1 vs The Strongest

Carabobo: Fase 2 vs Huachipato

Copa Sudamericana: