No es el mejor pagado: El sueldo que Eduardo Vargas cobrará en su retorno a la U - Chilevisión

Universidad de Chile concretó el regreso de Eduardo Vargas. Tras 15 años, Turboman volvió a ponerse la camiseta de Los Azules y formará parte del club desde este 2026.

El delantero sonó como refuerzo del cuadro laico a mediados del 2025, pero finalmente recaló en Audax Italiano en un inesperado movimiento.

Solamente meses después de ese fichaje, todo cambió y el oriundo de Renca arribó al Romántico Viajero con un llamativo contrato.

El sueldo de Eduardo Vargas en la U

El sueldo de Vargas es cercano a los 20 millones de pesos, monto que sería similar al que recibiía en el cuadro de La Florida el semestre anterior.

La cifra sería lejana a los $45 millones de Charles Aránguiz, uno de los salarios más importantes que tiene el plantel comandado por Francisco "Paqui" Meneghini.

En cuanto a otros referentes de la Generación Dorada, Arturo Vidal cobra $114 millones por mes desde su retorno a Colo Colo, lo que lo convierte en uno de los mejores pagados del fútbol chileno.

El redebut de Turboman con la U podría darse en el comienzo de la Liga de Primera 2026 en febrero.