No es el mejor pagado: El sueldo que Eduardo Vargas cobrará en su retorno a la U - Chilevisión

El delantero firmó el pasado fin de semana su contrato con Los Azules, convirtiéndose en el primer refuerzo para la temporada 2026.
Lunes 5 de enero de 2026 | 11:48
Universidad de Chile concretó el regreso de Eduardo Vargas. Tras 15 años, Turboman volvió a ponerse la camiseta de Los Azules y formará parte del club desde este 2026.
El delantero sonó como refuerzo del cuadro laico a mediados del 2025, pero finalmente recaló en Audax Italiano en un inesperado movimiento.
Solamente meses después de ese fichaje, todo cambió y el oriundo de Renca arribó al Romántico Viajero con un llamativo contrato.
El sueldo de Vargas es cercano a los 20 millones de pesos, monto que sería similar al que recibiía en el cuadro de La Florida el semestre anterior.
La cifra sería lejana a los $45 millones de Charles Aránguiz, uno de los salarios más importantes que tiene el plantel comandado por Francisco "Paqui" Meneghini.
En cuanto a otros referentes de la Generación Dorada, Arturo Vidal cobra $114 millones por mes desde su retorno a Colo Colo, lo que lo convierte en uno de los mejores pagados del fútbol chileno.
El redebut de Turboman con la U podría darse en el comienzo de la Liga de Primera 2026 en febrero.