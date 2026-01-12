“Pongan garra”: El lienzo que hinchas de Colo Colo le dedicaron en su momento a Octavio Rivero - Chilevisión

Octavio Rivero se convirtió en el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El uruguayo dejó atrás su ciclo en Barcelona de Guayaquil y este domingo fue oficializado en Los Azules.

El delantero arribó al cuadro laico años después de tener un paso por Colo Colo, donde convirtió 23 goles en las dos temporadas que jugó en Macul.

Precisamente, el buen rendimiento le permitió al atacante ganarse el cariño del hincha albo, llegando a tener un lienzo.

El día que Octavio Rivero recibió un lienzo de los hinchas de Colo Colo

La situación se dio en marzo del 2018, con el Cacique vencienco 1-0 a Universidad Católica por el torneo local que terminarían ganando Los Cruzados.

En aquella jornada, fánaticos del Popular armaron una bandera hacia el charrúa con el siguiente mensaje: "Ni Cavani ni Suárez, aguante Rivero, pongan garra".

Rivero agradeció el gesto y lo terminó subiendo a sus redes sociales, lo que parecía ser un amor que duraría por varios años.

Sin embargo, el ariete de 33 años decidió aceptar la oferta de la U y apuesta a nuevamente ser reconocido en el fútbol chileno.

Mira el lienzo acá