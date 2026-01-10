Con tiro al arco y remo: Colo Colo sorprendió en redes con particular "cacicatlón" de pretemporada - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado, Colo Colo llamó la atención de sus hinchas con una particular jornada de entrenamiento de cara al comienzo de las distintas competiciones que enfrentará el cacique en el plano local.

A través de sus cuentas oficiales, el cuadro albo compartió una serie de fotografías en las que se puede ver a los dirigidos por Fernando Ortiz entrenando con tiro al arco, remo y otros ejercicios de fuerza y resistencia.

Esto en medio de los rumores y cuestionamientos al futuro del plantel albo que busca reforzarse en delantera y mediocampo tras la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central.

Galería con fotografías de la “Cacicatlón”