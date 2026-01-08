 La sentida despedida de Colo Colo a VIcente Pizarro: Hubo collage y video de agradecimiento - Chilevisión
La sentida despedida de Colo Colo a VIcente Pizarro: Hubo collage y video de agradecimiento

Rosario Central será el nuevo destino del volante, quien se va del Cacique tras jugar más de 170 partidos y conquistar seis títulos.

Jueves 8 de enero de 2026 | 11:18

Es oficial. Colo Colo confirmó este jueves la salida de Vicente Pizarro, quien a partir de ahora es jugador de Rosario Central.

El Canalla compró el 70% de su pase en 2,2 millones de dólares, traspaso que fue aprobado este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Confirmada la transferencia, el Cacique utilizó sus redes sociales para despedir al volante con un collage y un emotivo video.

Colo Colo le dice "hasta pronto" a Vicente Pizarro

Los Albos le desearon todo el éxito al joven de 23 años con el siguiente mensaje: "Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener".

"Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido", agregaron.

Adicionalmente, el Popular publicó un registro con jugadas y declaraciones del mediocampista dese las inferiores, todo con el tema "Stop crying your heart out" (Deja de llorar tanto) de Oasis.

Tras debutar oficialmente el 2020, Pizarro disputó 171 partidos con Colo Colo en los que convirtió 13 goles, entregó 7 asistencias y conquistó seis títulos.

En Rosario Central, el seleccionado nacional será dirigido por Jorge Almirón, ex entrenador del conjunto de Macul.

Mira los mensajes acá

