La sentida despedida de Colo Colo a VIcente Pizarro: Hubo collage y video de agradecimiento - Chilevisión

Es oficial. Colo Colo confirmó este jueves la salida de Vicente Pizarro, quien a partir de ahora es jugador de Rosario Central.

El Canalla compró el 70% de su pase en 2,2 millones de dólares, traspaso que fue aprobado este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Confirmada la transferencia, el Cacique utilizó sus redes sociales para despedir al volante con un collage y un emotivo video.

Colo Colo le dice "hasta pronto" a Vicente Pizarro

Los Albos le desearon todo el éxito al joven de 23 años con el siguiente mensaje: "Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener".

"Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido", agregaron.

Adicionalmente, el Popular publicó un registro con jugadas y declaraciones del mediocampista dese las inferiores, todo con el tema " Stop crying your heart out" (Deja de llorar tanto) de Oasis.

Tras debutar oficialmente el 2020, Pizarro disputó 171 partidos con Colo Colo en los que convirtió 13 goles, entregó 7 asistencias y conquistó seis títulos.

En Rosario Central, el seleccionado nacional será dirigido por Jorge Almirón, ex entrenador del conjunto de Macul.

Mira los mensajes acá

