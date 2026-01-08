La sentida despedida de Colo Colo a VIcente Pizarro: Hubo collage y video de agradecimiento - Chilevisión

Rosario Central será el nuevo destino del volante, quien se va del Cacique tras jugar más de 170 partidos y conquistar seis títulos.
Jueves 8 de enero de 2026 | 11:18
Es oficial. Colo Colo confirmó este jueves la salida de Vicente Pizarro, quien a partir de ahora es jugador de Rosario Central.
El Canalla compró el 70% de su pase en 2,2 millones de dólares, traspaso que fue aprobado este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro.
Confirmada la transferencia, el Cacique utilizó sus redes sociales para despedir al volante con un collage y un emotivo video.
Los Albos le desearon todo el éxito al joven de 23 años con el siguiente mensaje: "Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener".
"Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido", agregaron.
Adicionalmente, el Popular publicó un registro con jugadas y declaraciones del mediocampista dese las inferiores, todo con el tema "
Tras debutar oficialmente el 2020, Pizarro disputó 171 partidos con Colo Colo en los que convirtió 13 goles, entregó 7 asistencias y conquistó seis títulos.
En Rosario Central, el seleccionado nacional será dirigido por Jorge Almirón, ex entrenador del conjunto de Macul.
¡𝐄́𝐱𝐢𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨! ⚪⚫
Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener.
Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y… pic.twitter.com/X6d6frFFkS
¡𝐄́𝐱𝐢𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨! ⚪⚫
Vicente, gracias por defender con empuje y coraje esta camiseta ⚪⚫
Te deseamos un camino lleno de éxitos, Cacique 🤟🏼 pic.twitter.com/PLWB5lv5Vz
Vicente, gracias por defender con empuje y coraje esta camiseta ⚪⚫