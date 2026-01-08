Damián Pizarro a Colo Colo: Qué se sabe del posible regreso del delantero a Macul - Chilevisión

Jornadas bastante movidas ha tenido Colo Colo por el mercado de pases, donde uno de los nombres que suena como refuerzo es Damián Pizarro.

El delantero podría tener un segundo ciclo en el Cacique a solamente un año y medio de partir a Europa, jugando en el Udinese y actualmente en el Le Havre de Francia.

Pese a que se especuló con que su fichaje estaba prácticamente cerrado, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aterrizó las expectativas.

¿Damián Pizarro vuelve a Colo Colo?

Tras la reunión de directorio de este miércoles, el dirigente fue consultado por la situación del joven de 20 años y ratificó que su nombre fue analizado.

"Es uno de los tantos nombres que estamos revisando para suplir la plaza que dejó Salomón (Rodríguez). Estamos trabajando con varios nombres para presentárselo al técnico y al directorio lo más rápido posible", sostuvo.

El empresario insistió en que "es un nombre más. Lo está analizando nuestro director técnico, nuestro gerente deportivo, pero no es el único. Nada confirmado".

En caso de sellar su retorno, Pizarro cumpliría con los minutos Sub 21 que se exige a cada equipo en el torneo nacional, aspecto que ha complicado a Colo Colo en las últimas temporadas.

Sin embargo, el presente del ariete no es el mejor y solamente ha jugado dos compromisos en el último semestre, dejando de ser considerado en el Le Havre.