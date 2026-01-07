Grave lesión golpea a Colo Colo: Marcos Bolados será operado y estará varios meses fuera - Chilevisión

Colo Colo recibió la primera mala noticia del 2026, luego de que se confirmara la grave lesión de Marcos Bolados en la pretemporada.

El Cacique indicó en un parte médico que el delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

A raíz de esto, el ariete será operado y estará al menos seis meses fuera de las canchas, quedando descartado para todos los partidos del primer semestre.

Marcos Bolados, de rumores de salida a grave lesión

La lesión de Bolados se dio en medio de rumores de salida de Los Albos, teniendo en cuenta que corría de atrás en la consideración del DT Fernando Ortiz.

De hecho, en las últimas horas se especuló con que cuatro equipos habrían estado interesados en fichar al extremo a modo de préstamo.

Estos elencos serían O'Higgins de Rancagua, Audax Italiano, Palestino y Everton, aunque dicha situación quedó en nada.

Con esta ausencia, sumada a la partida de Salomón Rodríguez, Colo Colo analiza diferentes opciones para ver si suma algún refuerzo en ataque.