Tras una pobre campaña: Salomón Rodríguez deja Colo Colo y parte a inédito club - Chilevisión

El éxodo de Colo Colo no para. Ahora, el que parece haber definido su futuro es Salomón Rodríguez, uno de los jugadores más cuestionados del plantel.

El delantero uruguayo arribó el 2025 desde Godoy Cruz, pero no logró acomodarse en el Cacique y solamente marcó tres goles el año pasado.

A raíz de esto, Los Albos acordaron una salida para el charrúa buscando que tenga más continuidad en esta nueva temporada.

El club al que llega Salomón Rodríguez

El ariete de 25 años tiene todo acordado para fichar en Montevideo City Torque, club de la Primera División de Uruguay.

El acuerdo está cerrado y solamente falta el anuncio oficial, llegando a préstamo por una temporada en la que no habrá dinero de por medio.

Con esto, el atacante retorna a su país luego de jugar anteriormente en Rentistas, donde hizo una buena campaña que le permitió recalar en Godoy Cruz y posteriormente en Colo Colo.

Pese a que el Popular pagó 1,2 millones de dólares al Tomba, el charrúa no pudo afianzarse y hasta dejó de ser considerado en la parte final del año pasado por Fernando Ortiz.