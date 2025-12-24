Dolor de cabeza: El millonario sueldo de Salomón Rodríguez que complica su salida de Colo Colo - Chilevisión

Sin copas internacionales para el 2026, Colo Colo se mueve en el mercado y comienza a apurar llegadas y partidas de jugadores.

Una de las salidas que más complica a Los Albos es la de Salomón Rodríguez, quien llegó el 2025 desde Godoy Cruz a cambio de 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, el rendimiento del delantero estuvo lejos de ser óptimo y solamente marcó 3 goles en la campaña, por lo que el Cacique pretende que cambie de aire.

Sueldo de Salomón Rodríguez complica salida de Colo Colo

La marcha no es nada sencilla. El uruguayo tiene contrato vigente y un altísimo sueldo que muy pocas instituciones pueden costear.

En concreto, el charrúa cobra cerca de 60 millones de pesos mensuales, un punto que se vuelve muy complejo a la hora de negociar su salida.

En ese escenario, la posible llegada de algún hombre en ofensiva para Colo Colo depende netamente de las salida de Rodríguez.

"Venimos conversando con su representante hace semanas, meses. Hemos hablado y creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome oxígeno en otro club. En eso estamos trabajando, creemos que es lo mejor", comentó Aníbal Mosa tras una nueva reunión de directorio.

En caso de no llegar a un acuerdo, el atacante de 25 años tendrá que presentarse a la pretemporada y ponerse a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz.