Portazo a Colo Colo: Zaragoza se niega de manera tajante a la salida de Esteban Andrada - Chilevisión

El mercado de pases asoma bastante complicado para Colo Colo. Ahora, el Cacique recibe un nuevo portazo en el sueño de intentar fichar a Esteban Andrada.

En concreto, el Zaragoza, club en el que está a préstamo, descartó que el arquero argentino salga de Europa para que arribe a Chile.

Si bien el representante del argentino dejó esperanza al revelar el interés de que se concrete el traspaso, el elenco español aterrizó las opciones.

Zaragoza no dejará salir a Esteban Andrada

Txema Indias, director deportivo del cuadro maño, afirmó que el guardameta continuará en la institución y cumplirá su contrato hasta mediados del 2026.

"Es primera noticia que tenemos sobre el interés de Colo Colo, se lo aseguro. Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza", comentó a La Tercera.

El dirigente insistió en que "no existe ninguna posibilidad de que se vaya", remarcando que Andrada "es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche. Al menos, en lo inmediato".

"El portero se quedará con nosotros hasta junio, cuando cumpla su contrato con Zaragoza. Se rumoreaba también del interés de un equipo de Argentina (Argentinos Juniors), pero tampoco es viable para nosotros".

El meta de 34 años arribó a préstamo desde Monterrey, conjunto en el que fue dirigido por el actual entrenador de Los Albos, Fernando Ortiz.