La U tropieza ante Huachipato y Paqui Meneghini sigue sin convencer en la banca azul - Chilevisión

Universidad de Chile sufrió una dolorosa caída 2-1 ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano y estiró el amargo presente de Francisco Meneghini, quien continúa sin convencer en la banca azul.

Las cosas para el cuadro laico empezaron bien gracias a la temprana anotación de Eduardo Vargas (13'). El delantero estrella aprovechó un rebote al poste tras centro de Diego Vargas y apenas tuvo que empujar el balón.

Sin embargo, a los 35', Maximiliano Gutiérrez aprovechó un rechazo parcial de la zaga y probó un zapatazo a casi 30 metros del arco, sorprendiendo a Gabriel Castellón y poniendo la paridad.

Huachipato se hizo fuerte en el complemento y ganó su duelo a la U

En el segundo tiempo los acereros dominaron las acciones, pero también desaprovecharon una oportunidad inmejorable, luego que Lionel Altamirano malograra un penal cometido por Israel Poblete ante Maximiliano Gutiérrez.

Pese a todo, la búsqueda de los locales tuvo premio: tras un córner al área, Renzo Malanca batió al portero azul con un potente remate y colocó la ventaja definitiva.

Así, Paqui Meneghini sufrió un importante tropiezo que lo mantiene sin sumar triunfos ni despegar en la Liga de Primera, donde se ubica en el puesto 13° con apenas una unidad.

Los próximos desafíos de Universidad de Chile y Huachipato en la Liga de Primera

Universidad de Chile volverá a la cancha el próximo viernes 13 de febrero cuando enfrente a Palestino en La Cisterna.

Huachipato, por su parte, visitará a un colista Everton en el Estadio Sausalito el mismo viernes 13, en un duelo también válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.