Alerta por fichaje de Damián Pizarro en Colo Colo: Presidente del Le Havre avisa que “no puede irse” - Chilevisión

Crecen las interrogantes por el fichaje de Damián Pizarro en Colo Colo. Tras la confirmación de que hay chances de su retorno a Macul, el que alzó la voz fue el presidente del Le Havre.

Jean-Michel Roussier, mandatario del actual club del chileno, afirmó que no hay opciones de interrumpir el préstamo autorizado por el Udinese.

En declaraciones recogidas por Paris Normandie, el dirigente recalcó que "el asunto aún no está cerrado".

"No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado", agregó.

Pese a no ser considerado, el citado medio apuntó que hay motivos económicos que le impedirían al Le Havre interrumpir el contrato del joven de 20 años.

En caso de dar por terminada la cesión, los franceses estarían obligados a pagar una indemnización al Udinese, lo que no se considera bajo ningún punto de visto.

La situación podría cambiar en caso de que desde Italia autoricen esto. El matutino apuntó a que la otra chance es que Pizarro no se presente a los entrenamientos, lo que podría ser sancionado con una recisión con menores costos.

A esto hay que sumar que el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, le habría bajado el pulgar a la llegada del atacante al pretender un jugador de más experiencia.