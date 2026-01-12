La U ratificó salida de Leandro Fernández y así reaccionaron los hinchas: “Perdónalos” - Chilevisión

Es oficial. Universidad de Chile confirmó este lunes que Leandro Fernández dejó de pertenecer al club tras tres temporadas, finalizando su vínculo de manera anticipada debido a que no será considerado por el DT Francisco Meneghini.

Con un posteo en el que agradecieron su estadía en la institución, Los Azules señalaron que "fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre".

"Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales", señaló el club sobre el delantero, quien continuará su carrera en Argentinos Juniors.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La reacción de los hinchas de la U por salida de Leandro Fernández

El anuncio de la salida del trasandino provocó una ola de reacciones de los hinchas, donde muchos aseguraron que lo van a extrañar.

De hecho, algunos apuntaron a que tiene que tener una despedida debido a que llegó en un complejo momento del Romántico Viajero.

"Perdónalos, no saben lo que hacen", "Te queremos" o "Nos devolvió la U", manifestaron los fanáticos en el posteo de Instagram.

Fernández arribó el 2023 al elenco estudiantil, periodo en el que jugó 100 partidos, convirtió 33 goles y ganó dos títulos (Copa Chile 2024 y Supercopa 2025).

Mira los comentarios acá