Paqui Meneghini vs Leandro Fernández: El diálogo que habría sentenciado la salida del ariete de la U - Chilevisión

Leandro Fernández no va más en Universidad de Chile. El delantero no será parte del plantel 2026 por petición del nuevo entrenador, Francisco Meneghini.

La abrupta salida del delantero provocó el primer remezón en la era Paqui, con los hinchas mostrándole todo su cariño al argentino en redes sociales y en el propio CDA.

Los detalles de cómo se dio la conversación entre ambos fueron entregados por el propio trasandino, quien agradeció que el DT "venga y me lo diga de frente, en la cara".

Leandro Fernández entrega detalles de la reunión con Paqui Meneghini

Fernández relató a la prensa que la conversación con su compatriota "fueron 10 segundos. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Los jugadores pasan, pero lo que queda en la gente".

"Fue cortito. Me dijo que no entraba en los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran solo razones futbolísticas. Se entiende porque es un DT nuevo y a va a buscar sus jugadores y plantel", agregó.

De todas formas, el atacante de 34 años lanzó una advertencia a la U: "Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida. Y si no, me quedaré porque contrato con la U (hasta diciembre del 2026)".

"Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio. Vine con todas las expectativas para arrancar el 2026 y me encontré con esto", agregó.

Además de recalcar que el fin de su ciclo "es 100% futbolístico", el argentino aseguró que dialogó con Manuel Mayo y Michael Clark, gerente deportivo y presidente de Azul Azul, respectivamente. "No estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, ellos quería que continúe", señaló.

En medio de esta situación, creció el rumor de que Fernández recalaría en Argentinos Juniors, aunque no está claro si será finalizando su contrato con la U o en condición de préstamo.