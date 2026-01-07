La U anunció renovación de experimentado jugador y así reaccionaron los hinchas: “Se agradece, pero...” - Chilevisión

Un intenso debate se generó en hinchas de Universidad de Chile por la renovación de Cristopher Toselli, quien se mantendrá en el club este 2026.

Los Azules confirmaron la extensión del vínculo del arquero, valorando que "continuará defendiendo el arco y aportando su experiencia y liderazgo al primer equipo".

Tras llegar a inicios del 2023, el guardameta ha disputado 17 encuentros en los que obtuvo la Copa Chile 2024 y la Supercopa del año pasado.

Los comentarios de hinchas de la U por renovación de Toselli

La renovación de Toselli desató una ola de reacciones en los hinchas del cuadro laico, donde algunos valoraron su compromiso con la institución.

Sin embargo, otros afirmaron que es una "mala decisión", apuntando a que la dirigencia tenía que traer otro guardameta para que compita con Gabriel Castellón por la titularidad.

"A bancarlo", "Ignacio Sáez merece más minutos" o "el trabajo silencioso del camarín se valora", comentó parte de la afición.

El Romántico Viajero tendrá como gran desafío esta campaña el disputar la fase previa de la Copa Sudamericana, chocando contra Palestino a inicios de marzo.

