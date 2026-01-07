Alerta en la U: El gigante de Sudamérica que ratificó su interés por Lucas Assadi - Chilevisión

Días claves vive Universidad de Chile en el mercado de pases. Además de la búsqueda de refuerzos, Los Azules están alertas ante una posible salida de Lucas Assadi.

El buen rendimiento del delantero en la última temporada despertó el interés de varios clubes, entre los que está nada menos que el Atlético Mineiro.

El actual subcampeón de la Copa Sudamericana reconoció estar interesado en el extremo, aunque por ahora no hay avances en la negociación.

Paulo Bracks, gerente deportivo del Galo, afirmó a la prensa local: "Assadi es un jugador interesante, uno que despierta interés. Es un nombre que tenemos en la mesa".

"Puedo decir que Assadi está en la lista. No es un jugador en el que estamos avanzando, pero está en la mesa", remarcó.

El monto que pide la U por Lucas Assadi

Para poder quedarse con el ariete de 21 años, el conjunto de Jorge Sampaoli deberá desembolsar cerca de 5 millones de dólares.

Esta cifra es la que espera la dirigencia de la U para dejar partir al seleccionado nacional, quien asoma como uno de los protagonistas del mercado de pases.