¿Se viste de faraón? El inesperado gigante que tendría en la mira a Lucas Assadi - Chilevisión

Lucas Assadi se consagró como una de las figuras más importantes de Universidad de Chile, siendo pieza clave en la Copa Sudamericana en la que alcanzaron las semifinales.

El gran rendimiento mostrado puso al joven de 21 años en la órbita de diferentes clubes del extranjero, quienes podrían sacar la billetera en el próximo mercado de pases.

Entre ellos estaría un verdadero gigante que tendría en la mira al atacante azul, lo que generaría un verdadero bombazo.

Lucas Assadi, en la mira de un club de Egipto

Se trata del Al Ahly, el club más poderoso de Egipto y que disputó el reciente Mundial de Clubes en el que quedó eliminado en la fase de grupos.

De acuerdo a información de Radio ADN, solamente se trataría de un acercamiento de los africanos por el ariete en el que todavía no presentan ninguna oferta formal.

Por ahora, Assadi sigue recuperándose de la lesión muscular sufrida en la derrota ante Universidad Católica, situación que le impedirá estar en la recta final de la Liga de Primera.

A lo largo de este 2025, el delantero ha jugado un total de 29 partidos en los que convirtió 10 goles, incluyendo tantos en la misma Sudamericana y en la Supercopa contra Colo Colo.