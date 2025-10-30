 “De qué sirve...”: La molestia de los hinchas de la U tras derrota ante Lanús en la Sudamericana - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“De qué sirve...”: La molestia de los hinchas de la U tras derrota ante Lanús en la Sudamericana

Los fanáticos expresaron su furia en las redes sociales por la derrota contra Lanús, apuntando contra el árbitro Alexis Herrera y el VAR.

Jueves 30 de octubre de 2025 | 21:02

Muy molestos quedaron los hinchas de Universidad de Chile por la caída 1-0 ante Lanús este jueves, la que sentenció la eliminación de Los Azules en la Copa Sudamericana.

Por la semifinal de vuelta, el Romántico Viajero fue derrotado por el Granate en un duelo repleto de polémicas que terminó bastante candente.

Una de las jugadas más cuestionadas fue el gol de los locales, el que nació con una mano que dio inició al contragolpe.

Hinchas de la U explotaron tras derrota ante Lanús

Estas situaciones generaron la molestia de los hinchas azules, quienes acusaron que hubo un "robo" en el Estadio La Fortaleza.

En redes sociales, los fanáticos apuntaron que fueron perjudicados por el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

"De qué sirve el VAR", escribió un aficionado, mientras que otros se mostraron orgulloso del desempeño del conjunto laico que quedó entre los cuatro mejores del torneo.

Con esta eliminación, la U tiene como único objetivo el asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿No era sancionable la mano? El polémico gol de Lanús que le permitió derrotar a la U

Lanús puso fin al sueño de la U en la Sudamericana tras imponerse en polémico partido

“Es penal”: Furia en los hinchas de Lanús por mano de Fabián Hormazábal en duelo ante la U

Definido el reemplazante de Assadi: La formación de la U para el crucial duelo ante Lanús
Publicidad
Publicidad