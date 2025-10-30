“De qué sirve...”: La molestia de los hinchas de la U tras derrota ante Lanús en la Sudamericana - Chilevisión

Muy molestos quedaron los hinchas de Universidad de Chile por la caída 1-0 ante Lanús este jueves, la que sentenció la eliminación de Los Azules en la Copa Sudamericana.

Por la semifinal de vuelta, el Romántico Viajero fue derrotado por el Granate en un duelo repleto de polémicas que terminó bastante candente.

Una de las jugadas más cuestionadas fue el gol de los locales, el que nació con una mano que dio inició al contragolpe.

Hinchas de la U explotaron tras derrota ante Lanús

Estas situaciones generaron la molestia de los hinchas azules, quienes acusaron que hubo un "robo" en el Estadio La Fortaleza.

En redes sociales, los fanáticos apuntaron que fueron perjudicados por el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

"De qué sirve el VAR", escribió un aficionado, mientras que otros se mostraron orgulloso del desempeño del conjunto laico que quedó entre los cuatro mejores del torneo.

Con esta eliminación, la U tiene como único objetivo el asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Mira los comentarios acá

Un robo!! Digan lo q digan si anulo el gol de salomoni, tenia si o si q anular el gol de Lanús ya q inició con una mano!

Aguante la U! Te apoyo pase lo q pase!! #VamosLaU #UdeChile — Diego (@Iam_Mcclane) October 31, 2025

Revisan un talón milímetrico y no una mano evidente que bueno es el Var #CONMEBOL #fifa #robo el deporte se mancha por l mafia #fifa — ManuelFarias (@manuelfariasn) October 31, 2025

Y lo peor es que Di Yorio ni siquiera toca el balón #robo — Carlos Huerta (@ChunchoBuzo) October 31, 2025

Que robo nos metieron otra vez — JB 🦉 (@Javierbaez29) October 31, 2025

Increíble que de una falta que era a favor de nosotros , terminan sacando una jugada de gol.

Un robo#UdeChile — Perrito Forense (@perritopdi) October 31, 2025

El hincha promedio argentino festejando el robo de Lanus pic.twitter.com/z58i0SQMlr — charquicán (@espinoza_diego) October 31, 2025