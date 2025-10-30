Lanús vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile este jueves el partido más importante de la temporada, visitando a Lanús por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras el empate 2-2 en la ida, Los Azules sueñan con meterse en la definición por el título en el que los espera nada menos que el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

De cara a este encuentro, el entrenador Gustavo Álvarez no podrá contar con Lucas Assadi, quien sufrió una lesión muscular en el reciente clásico ante Universidad Católica.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Lanús vs U. de Chile?

El partido de Lanús ante Universidad de Chile, válido por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la señal DirecTV.

Además, las plataformas de streaming Disney + y DGO también emitirán el gran duelo de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave en alguna de estas aplicaciones.

Hora del partido entre Lanús y U. de Chile por Copa Sudamericana

El compromiso del Granate contra el Romántico Viajero inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 30 de octubre.

El escenario es el Estadio La Fortaleza de Argentina, mientras que el árbitro designado para el cotejo fue el venezolano Alexis Herrera.