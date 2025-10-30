 A qué hora juega la U ante Lanús HOY la revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

A qué hora juega la U ante Lanús HOY la revancha por Copa Sudamericana

La U sueña con dar el golpe ante Lanús y clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedieron por última vez hace 14 años.

Jueves 30 de octubre de 2025 | 08:54

Universidad de Chile define su serie de semifinales de Copa Sudamericana, midiéndose nuevamente a Lanús este jueves por el partido de vuelta.

Los Azules rescataron un empate 2-2 en el duelo de ida disputado en el Estadio Nacional, reaccionando a tiempo tras ir perdiendo por dos goles de diferencia en el primer tiempo.

Para poder pasar a la gran final, el cuadro laico debe ganar por cualquier resultado. En caso de empate, el clasificado se decidirá en penales.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora juega la U vs Lanús HOY la revancha?

El partido de Universidad de Chile ante Lanús arranca a las 19:00 horas de Chile de este jueves 30 de octubre.

El recinto para este esperado cotejo es el Estadio La Fortaleza de Argentina, donde se esperan cerca de 30 mil hinchas del Granate.

¿Dónde ver la revancha de la U vs Lanús por Copa Sudamericana?

El encuentro del conjunto nacional contra los trasandinos será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports.

Adicionalmente, el crucial duelo por Copa Sudamericana será emitido de manera online por las plataformas Disney + y DGO.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Lanús vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana

Detienen a padre de futbolista profesional: Lo acusan de integrar banda que robaba autos en Argentina

Buscando una histórica final: Qué resultado necesita la U vs Lanús para avanzar en la Sudamericana

“Orgulloso”: El mensaje de Nicolás Castillo tras fichar en sorpresivo club de Estados Unidos
Publicidad
Publicidad