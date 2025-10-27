Lanús vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora juegan la revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile volverá a enfrentarse a Lanús, rival al que visitará por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules y el Granate empataron 2-2 en la ida disputada en el Estadio Nacional, dejando la llave completamente abierta para definir al finalista.

Para este encuentro, el entrenador Gustavo Álvarez deberá rearmar el equipo por la lesión de Lucas Assadi, quien podría quedar ausente debido a la lesión sufrida en la derrota contra Universidad Católica este domingo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Lanús y U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile está programado para este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile.

La revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio La Fortaleza de Argentina, donde se esperan cerca de 40 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Lanús vs U. de Chile?

El duelo de los trasandinos contra el cuadro laico será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports.

Adicionalmente, el crucial choque lo podrás ver por las plataformas de streaming Disney + y DGO, las que emitirán el cotejo de manera online.