Contra la ANFP y la UC: Michael Clark dispara con todo tras derrota de la U en clásico universitario - Chilevisión

En picada se fue Michael Clark contra la ANFP tras la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica, clásico que terminó a favor de Los Cruzados por 1-0.

El presidente de Azul Azul afirmó que el partido "no se debía haber jugado", recalcando que el cuadro laico está jugando la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Tras el duelo disputado en el Claro Arena, el dirigente estalló y comentó: "Creo que a la ANFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales".

La lluvia de dardos de Michael Clark

El directivo apuntó a que observa "voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad".

Clark no se quedó ahí e insistió. "Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco", dijo.

"Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP", agregó.

Además, el presidente de Azul Azul tildó de "ventajeros" a la UC, revelando que conversó con su par de La Franja, Juan Tagle, en la búsqueda de posponer el compromiso por la fecha 25° de la Liga de Primera.