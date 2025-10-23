Universidad de Chile consiguió un agónico empate ante Lanús y dejó la llave abierta en Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile recibió este jueves a Lanús en el Estadio Nacional por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y consiguió un agónico empate 2-2.

Los Azules lograron dominar en encuentro en los primeros minutos, sin embargo no fueron efectivos en la portería rival y al minuto 24 recibieron el primer gol en contra.

Franco Calderón falló en la salida tras un pase corto de Fabián Hormazábal y Rodrigo Castillo aprovechó la opción para marcar un golazo desde afuera del área.

El delantero aumentó la difencia a los 29' luego de un buen centro de Toto Salvio.

En la segunda parte el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llegó al descuento gracias a Lucas Di Yorio (62'), quien aprovechó la primera pelota que tocó para marcar en el arco rival.

Justo cuando el partido parecía cerrado, el árbitro cobró penal en favor de Univeridad de Chile tras una mano en el área y Charles Aránguiz (90+9') puso el definitivo 2-2.

¿Qué viene para Universidad de Chile?

Universidad de Chile ahora tendrá que medirse ante Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario, el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.

Posteriormente, el jueves 30 de octubre, tendrán que viajar a Argentina para disputar el duelo de vuelta frente a Lanús y definir la llave de la Copa Sudamericana.