A qué hora juega la U ante Lanús HOY por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile disputa este jueves uno de los partidos más importantes del año, chocando ante Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

Los Azules reciben al Granate en una llave que asoma bastante pareja, la que comienza en Santiago y se define la próxima semana en Argentina.

De cara a este encuentro, el entrenador Gustavo Álvarez recupera a Lucas Assadi, pieza clave que se perdió el duelo ante Palestino por la Liga de Primera la semana pasada.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora juega la U vs Lanús HOY?

El partido de Universidad de Chile ante Lanús arranca a las 19:00 horas de Chile de este jueves 23 de octubre.

El recinto para este esperado duelo por Copa Sudamericana es el Estadio Nacional, donde no habrá presencia de público por la sanción que arrastra el cuadro laico.

¿Dónde ver el partido de la U vs Lanús por Copa Sudamericana?

El choque del Romántico Viajero contra el conjunto trasandino será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports.

Adicionalmente, la semifinal de ida será emitida de manera online por las plataformas Disney + y DGO, a las que debes ingresar pcon tu respectivo usuario y clave.

¿Cuándo es la revancha entre la U y Lanús?

El compromiso de vuelta entre la U y los argentinos está programado para el jueves 30 de octubre, arrancando a las 19:00 horas en el Estadio La Fortaleza.